2020 yılının ilk bal ormanı Ardahan'a kuruluyor

Çiçek üretiminde önemli mesafe alan Türkiye, Çin'den sonra ikinci sıraya yerleşti. Çam Balı üretiminde ise lider açık ara önde. Dünya da tüketilen Çam Balı'nın yüzde 90'ını ülkemiz karşılıyor. İklim şartları ve bitki örtüsü, ormanlık alanlar göz önüne alınarak 6 yılda yaklaşık 710 milyon metrekare alanda kurulan 533 bal ormanında üretilen mahsuller hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'nin söz sahibi olmasını sağladı.



2020 yılında 54, Cumhuriyetin 100. yılında ise bal ormanı sayısının 720'ye çıkacağını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Ülkemizde ticarete konu olan bal üretimi yıllık ortalama 110 bin ton. Bunun 80 bin tonu çiçek, 30 bin donu ise çam balıdır. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerine göre ülkemizde bal üretiminin ham piyasa değeri 450 milyon dolar. Ülke ekonomisine katma değerinin ise yaklaşık 1 milyar dolar. 2023 yılında yıllık hedefimiz 40 bin ton çam balı olmak üzere üretimi 125 bin tona çıkarmak. Yaptığımız çalışmalarla bugün dünyada bal tüketiminin yüzde 85'inin ülkemizden karşılanıyor olması bakanlığımız için büyük bir başarıdır" diye konuştu.





ORMANLARI ARICILARIMIZA AÇTIK

Özellikle Çam Balı üretiminde Türkiye'nin bir numara olmasının en önemle etkenlerinden birisinin ülkenin iklim ve bitki örtüsünün büyük bir nimet olduğuna dikkat çeken Karacabey sözlerini şöyle sürdürdü: "Basra böceğinin yayıldığı görülen sahalar Muğla, Aydın, Antalya, Balıkesir, İzmir ve Manisa'nın da aralarında bulunan illerde önemli bir üretim elde ediliyor. Türkiye bal üretiminde dünyada iddialı ülkelerin başında geliyor. Dünyada altıncı sıradayken, kurduğumuz bal ormanları sayesinde ikinci sıraya geldik. Türkiye'de ormanları arıcılarımıza açtık" dedi.





2020'NİN İLK BAL ORMANI TESİSİ ARDAHAN'A

Türkiye'nin bir çok ilinde iklim ve coğrafya şartlarına göre kurulan bal ormanları ekonomik anlamda da ülkemize önemli katma kazandırıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar çerçevesinde 2020 yılının ilk Bal Ormanı Ardahan'a kurulacak. Ardahan'ın Yalnızçam Ormanları'nda 118 hektar (bir milyon 118 bin metrekarelik) Orman Genel Müdürlüğü proje yaptı. İklim şartları ve bitki örtüsü bakımından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden olan Ardahan Yalnızçam Ormanları'nda yapılacak proje yaklaşık 500 bin TL'ye mal oldu. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın da büyük önem verdiği projenin hayata geçmesiyle birlikte bal üretiminde Ardahan önemli bir noktaya gelecke. SABAH'a konuşan Vali Masatlı, "Türkiye'nin bitki örtüsü bakımından en önemli illerinden birisi Ardahan'da özellikle bal üretimi bölgeye önemli katkı sağlayacak. Hem iklim şartları hem de bitki örtüsü bakımından büyük bir potansiyel sahip Ardahan. Bu kapsamda Ardahan'ı balıyla dünyaya tanıtmak istiyoruz. Her il bir veya bir kaç özelliğiyle tanınıyor. Biz de Ardahan'ı balıyla ön plana çıkaracağız..."





AMAÇ ARDAHAN BALI DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Orman Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye'nin bal üretimine uygun illerle ilgili yaptığı çalışma büyük ilgi görüyor. Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya'nın büyük önem verdiği projenin onayı çıktı. Yalnızçam Ormanları'na yapılacak bal ormanı içerisinde uygun alanlara nektarlı türlerin ekim ve dikimi yapılacak. Su kaynağı ve kolonilerin konulacağı arılıklar, aırıcıların kullanacağı saplama yollar için çalışmalar başlattı. Bal sağımı işleminin yapılacağı prefabrik arıcı evinin kurulacağı alanla birlikte Ardahan'da üretilecek bal, Türkiye ve dünyaya örnek olacak. Amaç Ardahan'ın kaliteli balının dünyaya ihracını sağlamak.





ÖNCELİK ARICILIK İÇİN ELVERİŞLİ ALANLAR

Potansiyel bal ormanı yerinin ve alanının seçimi yapılırken birçok kriter göz önüne alınıyor. Bu kriterlere göre bal ormanları en az rüzgar tutan yerde olmalı, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30 metre uzaklıkta yer almalı, insan ve hayvan hareketlerinden uzakta olmalı, yakınında sürekli olarak temiz su sağlayan bir kaynak bulunmalı, arıcılık için elverişli olan nektar ve polenli bitkilerin yoğun olduğu ve en az 20 hektar büyüklüğündeki alanlarda olmalı. Bakanlık bal ormanlarını kurmadan önce bal ormanı oluşturulacak alanda flora ve vejetasyon çalışması yapıyor ve arıcılık için elverişli nektar ve polenli bitki yoğunluğunu belirliyor. Daha sonra ise bu bilgilere göre ne kadar ekim/dikim ihtiyacı olduğu tespit ediliyor. Bu sayede bal ormanına konuşlandırılacak arı kolonisi sayısı yaklaşık olarak hesaplanıyor. Bal ormanındaki ağaçların azami çiçek tutmaları büyük önem taşıdığından dikimlerdeki aralık; yetişme ortamı şartları ve türün özellikleri dikkate alınarak, ağaçlar ileride büyük tepe çatısı oluşturacak seyreklikte dikiliyor. Ayrıca bal ormanı oluştururken çiçeklenme periyodu takip edilerek, proje sahasında arka arkaya çiçek açabilen ağaç ve orman altı bitki örtüsünü bir arada bulundurulmasına dikkat ediliyor.



