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Başkan Erdoğan için taziyelerini iletti

Erdoğan, merhum Başbakanlardan 'in eşi 'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziyelerini bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.1.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 12:29 ABONE OL
Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve taziyelerini bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletmiştir" denildi.

RAHŞAN ECEVİT DEVLET MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Dün akşam hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in devlet mezarlığında yatan eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedileceği öğrenildi.Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

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Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti
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