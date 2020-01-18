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Son Dakika Haberi: 'in son isteği canlı yayında böyle duyuruldu!

Bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan ’in eşi ve (DSP) kurucusu 'ten son dakika haberi geldi dün akşam saat 21.10 sularında hayata gözlerini yumdu. Tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit’in ölüm haberinin alınmasının ardından cenaze töreninin ne zaman olacağı belli olmazken, DSP Genel Başkanı katıldığı canlı yayında bir açıklamada bulundu. Aksakal canlı yayında Rahşan Ecevit’in son isteğine ilişkin bilgiler verdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 08:33 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Rahşan Ecevit'in son isteği canlı yayında böyle duyuruldu!

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti kurucusu ve eski genel başkanı Rahşan Ecevit saat 21.10 sularında hayata gözlerini yumdu. 97 yalında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in ölümünün ardından cenaze töreninin ne zaman yapılacağı merak edilirken Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal katıldığı canlı yayında Rahşan Ecevit'in son isteğine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika Haberi: Rahşan Ecevit'in son isteği canlı yayında böyle duyuruldu!
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