Son Dakika Haberi: Rahşan Ecevit'in son isteği canlı yayında böyle duyuruldu!

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti kurucusu ve eski genel başkanı Rahşan Ecevit saat 21.10 sularında hayata gözlerini yumdu. 97 yalında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in ölümünün ardından cenaze töreninin ne zaman yapılacağı merak edilirken Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal katıldığı canlı yayında Rahşan Ecevit'in son isteğine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…