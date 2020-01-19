Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de önce Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesi başladı. Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'deki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

"DARBECİ HAFTER SALDIRGAN TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİ"

Başkan Erdoğan'dan açıklama "Siyasi çözüm için Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir"

Biz tabi bu konuda çok çaba sarf ettiğimiz Rusya ve sayın Putin ile birlikte konunun siyasi çözümü için çalışıyoruz. Çözüm için Berlin Zirvesi aşamasına gelinmesi de bunun bir sonucudur. Sayın biz Serrac ile konuşarak onu ikna ettik. Ve sağ olsun barıştan, siyasi çözümden yana olarak kendisi Moskova'ya gelerek o metni imzaladı. Ancak Hafter'in metni imzalamaması siyasi değil askeri çözümden yana olduğunu gösterdi. Bu sorunun çözümü için Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir.

"SİYASİ SÜRECE DÖNÜŞ BARIŞIN ANAHTARI"

Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız.

PUTİN: ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM

Rusya Devlet Başkanı Putin "İstanbul'da Libya'daki tarafları ateşkese çağırdık"

Türkiye ile ilişkilerimiz tüm alanlarda sıcak ve samimi. Hem projelerimizdeki çalışmaları, hem İstanbul'daki misafirperverliği hem de Libya ve Suriye konusundaki çalışmalarımız için teşekkür ediyorum. Siyasi çözüm ve Libya'ya huzurun gelmesi için çalışıyoruz.