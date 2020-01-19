Ankara'datedavi gördüğü hastanede önceki gün 97 yaşında hayatını kaybeden eski başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, bugün düzenlenecek cenaze törenin ardından Devlet Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile dün telefonda görüşerek, taziyelerini bildirdi. Erdoğan, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Görüşmede Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesi konusunun da gündeme geldiği ve Erdoğan'ın sürecin çözümüne bizzat katkı verdiği kaydedildi. Aksakal, Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni hususunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gerekli prosedürü yürüttüğünü belirtti. TBMM'deki partilerin grup başkanvekillerinin Meclis'te bir araya gelerek bu konuda alacakları bir temenni kararıyla Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defninin sağlanacağı kaydedildi.Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak, Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilmesi için bir sorun kalmadığını ilettiğini söyledi. Halıcı, Rahşan Ecevit'in bugün Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedileceğini açıkladı. ANKARA

BUGÜN NELER OLDU