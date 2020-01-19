Holdingde taht oyunları

Türkiye'nin birçok bölgesinde önemli turizm yatırımları bulunan Kervansaray Holding yönetiminin benzerine ancak filmlerde rastlanabilecek taht oyunları yaşandığı ortaya çıktı. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer ile yönetim kurulu üyesi Selim Sayılgan arasında yaşanan kavga, bir ihbarcının ifadesiyle yargıya intikal etti.



'ÖLDÜRTMEK İSTEDİ'

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği'ne ihbarda bulunan bir kişi, Sayılgan'ın ablasını ve damadı Toygar Yedigöz'ü öldürtmeyi düşündüğünü ve bu işi de kendisine yaptırmak istediğini öne sürdü. Olumsuz yanıt verince kendisine bunu yapması için adam bulmasını istediğini iddia eden ihbarcı, Sayılgan'ın kendisinden Yedigöz'ün evine uyuşturucu madde yerleştirip, polise ihbar etmesini de kaydetti. İhbarcının ifade tutanaklarında ayrıca şu iddialar yer aldı:







SAHTE KONTRAT

* Selim Sayılgan, holdingin turizm yatırımlarıyla ilgili ablasında bulunan işlem yetkisini aşmak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Sayılgan avukatı aracılığıyla holdingin sahip olduğu oteller için sahte bir kira kontratı hazırlattı. Bu kontratı Ankara'da bir noter kanalıyla geçmiş tarihli olarak kayıt altına aldırdı. 2018'de yapılan işlemi 2013 yılında yapılmış gibi notere onaylattı. Eski tarihli gibi görünen bu belgeyi işleme koydu. Faaliyet gösteren otellerin bulunduğu tapu müdürlüklerine giderek oteller hakkında 'satılamaz ve kiraya verilemez' şeklinde şerh koydurdu.

* Sayılgan yerine geçmek istediği ablasının boş bir kâğıda atılacak imzasını elde etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Sayılgan'ın 1 milyon 500 bin TL'ye anlaştığı çete, kendilerine kargo elemanı süsü vererek Zeynep Tümer'e özel bir kağıda üç imza attırdı. İmzalı kağıtlar Sayılgan ve Hakan adlı çete üyesinin onayı ile açılabilen bankadaki özel bir kasaya konuldu. Sayılgan teslim aldığı iki imzadan biri ile 'sahte hisse devir sözleşmesi' hazırlatıp işleme koydurarak tedbir kararları aldırdı. İkinci imza ile 200 milyon TL değerinde sahte evrak hazırlandı ve işleme konulmak üzere bekletildi. Hakan isimli kişi, paranın bir kısmını vermediği için imzanın birini ise teslim etmedi.





Zeynep Tümer



DOLANDIRICILIKTAN DAVA AÇILDI

Selim Sayılgan hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'dolandırıcılık' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ile Yönetim Kurulu üyeleri Zeynep Tümer ve Miray Ercan'ın imzalarının taklit edilmek suretiyle sahte yönetim kurulu kararı oluşturulduğu, bunun notere tasdik edildiği, ticaret sicilinde yayınlanmak istendiği belirtildi. Sahte olarak oluşturulan bu yönetim kurulu kararı ile Zeynep Tümer ve Miray Ercan'ın şirketteki yetkilerinin alınmak istendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



'FETÖ TUZAĞI KURDU' İDDİASI

Zeynep Tümer'in eşi Çetin Tümer'in iddiasına göre, Selim Sayılgan sahte evraklarla evlerine haciz gönderdiği memurları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir kitabını evdeki kitaplığa koydu. Tümer, haciz görevlileri hakkında iftira ve görevi kötüye kullanmak suçlarından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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