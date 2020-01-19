MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kendilerini CHP ile Kanal İstanbul’a atsınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15'inci dönem mezuniyet töreninde konuştu. Bahçeli, özetle şunları söyledi:



CHP BUNLARIN KONTROLÜNDE: "FETÖ, PKK, DEAŞ, kiralık tetikçiler, işbirlikçi yöneticiler, bölgesel komplolar, etnik ve mezhep fesadı, zillete düşmüş siyasi partiler işte bunlardan bazılarıdır. Türkiye'de CHP bunların kontrolündedir. İP bunların kolcusudur. HDP terör aparatıdır. Türk-İslam âlemi direnmeli, birlik ve dirliğini sağlayarak ayağa kalkmalıdır. Türkiye'nin güvenliği Misak-ı Milli haritasının son sınırından başlayacaktır. Bu nedenle Türkiye komşu coğrafyalarda nerede bir kanayan yara varsa orada bulunmalı, tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir.



ZALİM PİYONLAR: Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler Esad'la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP'yle birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar. Ve gitsinler bir daha da gelmesinler.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İZİN VERMEYECEĞİZ: Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız. Söz verdik, kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik, mutlaka riayet edeceğiz. CHP sapıtsa da, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için çabalasa da, buna Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak izin vermeyeceğiz. Zamanında yapılacak seçimlerde zilletten hesabı soracağız. Bizim için milli beka önemlidir, ülke güvenliği hayatidir, aynı şekilde ekonomik beka ve güvenliğimiz de ikame ve ihmali mümkün olmayan değerdedir. Terörle sonuç alamayanlar, Gezi provokasyonunda istediklerini bulamayanlar, darbe teşebbüsleriyle altın vuruşu yapamayanlar, ellerindeki son koz olan ekonomik silahlarla etrafımızı habis ur gibi sarmaya tevessül etmişlerdir. Elbette alayı birden püskürtülmüştür.



EMPERYALİST HESAPLAR BOŞA ÇIKACAK: Önümüzdeki süreçte; Irak ve Suriye'nin kuzeyini havi, İran ve Libya'yı merkezine alan iç tansiyondaki gelişmelerin seyir ve istikameti, Fırat'ın doğusu ve batısındaki arayışların seviye ve ihtirası, yeni hükümet sisteminin kökleşmesindeki çabaların sebat ve insicamı, FETÖ ve PKK başta olmak üzere, sınır içi ve sınır ötesinde yuvalanan terör örgütleriyle mücadelenin sabır ve ifası, Uluslararası ilişkilerin dengeye gelmesindeki çalışmaların seciye ve ivmesi, Ekonomideki normalleşme, denge-disiplin-değişim hedeflerinin selamet ve iradesi, Türkiye'nin milli güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan belirsizlikleri yenme azmi emperyalist hesapları boşa çıkaracak fırsat ve imkânları muhakkak süratle tahkim ve temin edecektir.







KILIÇDAROĞLU DOSYASI: (Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu ile ilgili soru üzerine) Sabaha kadar vaktin varsa dosyayı burada anlatayım size. Ama çok önemli şeyler olduğunu söylemek istiyorum.



KINIYORUM: (Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den gelenlere 'terörist' demesi) Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Teröristlerle dayanışma içerisinde olanın, oradaki baskılarla Türkiye'ye göç etme mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıptır. Kendisini kınıyorum.



(Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin dış politikasını Rusya tayin ediyor" sözü) Rusya tayin etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yetkilileri, kurulları tayin ediyor. Neyi kastediyor onu bilmiyorum. İyi ki Amerika tayin etmiyor.



'TÜRK SİYASİ HAYATINA ÖNEMLİ KATKILARI OLDU'

Devlet Bahçeli, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısı ile yaptığı değerlendirmede ise, "Sayın Merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendileri Ecevit'in yanından hiç ayrılmamıştır. En kritik dönemlerde Demokratik Sol Parti'yi kurarak fikrini devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur. Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur. Allah rahmet eylesin diyorum" dedi. Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ve Ecevit Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı'yı da arayarak taziyelerini iletti.



BİRİNİ ALMAK İSTERİM

Bahçeli, gazetecilerin yerli otomobil ile ilgili sorusunu cevaplandırırken, "2022 yılında faaliyete geçecek yerli araçtan deste başındakilerden birisini almak isterim" dedi.