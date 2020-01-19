Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, cuma akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze namazının ardından eşi Merhum Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek!



Ecevit için öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılınacak daha sonra da Devlet Mezarlığı'nda toprağa defnedilecek.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

MEMLEKETİNDEN TOPRAK GÖNDERİLDİ



Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün son yolculuğuna uğurlanacak Rahşan Ecevit'in cenazesine katılacaklarını söyledi.

İlçeden aldıkları toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi.

Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.