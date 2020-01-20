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Arabulucuk yaptığı mescitte katlettiler

Kanaat önderi , arazi anlaşmazlığı için arabulucuk yaptığı mescitte, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Arabulucuk yaptığı mescitte katlettiler
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan kanaat önderi ve Nakşibendi Tarikatı'nın ileri gelenlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik (50), medrese olarak kullanılan mescidinde silahlı saldırıya uğradı. Çevik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.Ş.'nin üzerinde üç adet ruhsatsız silah bulundu.

HASTANEYE AKIN ETTILER
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı. Sevenlerinden oluşan yüzlerce kişi de hastaneye akın etti. Çevik'in arazi anlaşmazlığıyla ilgili iki aile arasında arabulucu olduğu ancak sonuçtan memnun kalmayan aile üyelerinden birinin saldırısına uğradığı öne sürüldü. Nakşibendî şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu olan Çevik, bölgede kanaat önderi olarak da biliniyordu.

YÜKSEL:
Sıradan bir cinayet değil
ÇEVIK ile akraba olan araştırmacı yazar Müfid Yüksel, cinayetin medresede yaşandığını belirterek, olayla ilgili ilk iddiaları şöyle aktardı: İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle arabuluculuk yapıyor. Bizim geleneğimizde arabuluculuk yapılan yere silah sokulduğu görülmemiştir. Sıradan bir olay değil. Planlı bir cinayet.

SOYLU:
Çok hüzünlüyüm...
Süleyman Soylu, yaptığı paylaşımda "Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin..." ifadelerine yer verdi.

Ceren KURTYE / SABAH

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Arabulucuk yaptığı mescitte katlettiler
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