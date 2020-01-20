Arabulucuk yaptığı mescitte katlettiler

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan kanaat önderi ve Nakşibendi Tarikatı'nın ileri gelenlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik (50), medrese olarak kullanılan mescidinde silahlı saldırıya uğradı. Çevik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.Ş.'nin üzerinde üç adet ruhsatsız silah bulundu.Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı. Sevenlerinden oluşan yüzlerce kişi de hastaneye akın etti. Çevik'in arazi anlaşmazlığıyla ilgili iki aile arasında arabulucu olduğu ancak sonuçtan memnun kalmayan aile üyelerinden birinin saldırısına uğradığı öne sürüldü. Nakşibendî şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu olan Çevik, bölgede kanaat önderi olarak da biliniyordu.ÇEVIK ile akraba olan araştırmacı yazar Müfid Yüksel, cinayetin medresede yaşandığını belirterek, olayla ilgili ilk iddiaları şöyle aktardı: İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle arabuluculuk yapıyor. Bizim geleneğimizde arabuluculuk yapılan yere silah sokulduğu görülmemiştir. Sıradan bir olay değil. Planlı bir cinayet.Süleyman Soylu, yaptığı paylaşımda "Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin..." ifadelerine yer verdi./ SABAH

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