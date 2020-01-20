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’ta hükümet karşıtı gösterilerde 17 güvenlik mensubu yaralandı

Atılan biber gazından etkilenen 96 kişi de hastaneye kaldırıldı

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 21:47 ABONE OL
Bağdat’ta hükümet karşıtı gösterilerde 17 güvenlik mensubu yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan arbedede 17 güvenlik mensubu yaralandı.

Bağdat ve güney illerde yeniden başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde bir kez daha şiddet olayları yaşandı. Bağdat'taki Muhammed el-Kasım otobanını kapatan protestoculara güvenlik güçlerinin biber gazıyla müdahalesi sonucu 96 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yaşanan arbedede 17 güvenlik mensubu ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu açıklandı.

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteride 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması üzerine Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi verilerine göre 669 kişi hayatını kaybederken, 25 bine yakın kişi de yaralandı. Artan baskılar nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Bağdat’ta hükümet karşıtı gösterilerde 17 güvenlik mensubu yaralandı
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