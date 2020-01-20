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Son dakika: Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Çevik dün kılınan cenaze namazının ardından Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verilmiş tekbirlerle uğurlanmıştı. İşte Çevik cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi ve ayrıntılar.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 10:01 ABONE OL
Son dakika: Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

Çevik'e yönelik silahlı saldırının ardından yakalanan Y.Ş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.Ş, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Bitlis Güroymak'ta Kuran Kursu'nda Y.Ş.'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in (50) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Güroymak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Erentepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Bitlis'te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik öldürüldü!

10 BİN KİŞİ TEKBİRLERLE UĞURLADI

Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

DEFNEDİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son Dakika Haberi: Bitlis'te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik öldürüldü!

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Son dakika: Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı
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