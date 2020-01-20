Rahşan Ecevit, eşinin yanına defnedildi

Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, dün düzenlenen törenle devlet mezarlığına defnedildi. Tedavi gördüğü hastanede 17 Aralık'ta vefat eden Ecevit için Kocatepe Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin ve Cemil Çiçek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, siyasi parti mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede taziyeleri, Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral kabul etti.Ecevit'in cenazesi eşi Bülent Ecevit'in mezarının da bulunduğu devlet mezarlığına defnedildi.Rahşan Ecevit'in naaşının Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, grubu bulunan partilerin desteğiyle önümüzdeki günlerde Meclis'te yasa çıkarılacak.Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.İSTANBULBüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cenaze töreninde vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ve siyasi sorulara cevap vermesi tepki çekti. Cenazenin maneviyatına uygun olmayan davranışlar sergileyen İmamaoğlu, cenazeyi adeta siyasi arenaya çevirdi.

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