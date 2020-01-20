Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kadrolaşmaya çalıştığı alanlardan biri olan Futbol camiasında gerçekleştirdiği yapılanmayla ilgili devam eden davada kararlar açıklandı. Buna göre FETÖ'nün Türkiye'de futbol yapılanmasına ilişkin süren davada yargılanana 6 sanığa 2 yıl birer ay ila 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

ZAFER BİRYOL, İSMAİL ŞENGÜL VE ERSİN GÜRELER'E 6 YIL HAPİS

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis,

BEKİR İRTEGÜN, UĞUR BORAL, ÖMER ÇATKIÇ'A ETKİN PİŞMANLIK İLE 2 YIL 1 AY

Eski futbolcular Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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