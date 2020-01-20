Son dakika: Metin İyidil hakkındaki itiraz için karar verildi

Ankara'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, tekrar tutuklanmıştı.

İyidil hakkında verilen beraat kararı büyük tepki çekmişti.

Metin İyidil'i beraat ettiren hakim FETÖ'cü mü?

İTİRAZ REDDEDİLDİ, TUTUKLULUĞU KESİNLEŞTİ



İyidil'in yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Daire tarafından reddedildi. Bu karar ile İyidil'in yeniden tutuklanmasına ilişkin karar kesinleşmiş oldu.