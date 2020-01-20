Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Metin İyidil hakkındaki itiraz için karar verildi

Son dakika: Metin İyidil hakkındaki itiraz için karar verildi

Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında "ağırlaştırılmış müebbet" cezası alan daha sonra istinaf tarafından tahliye ettirilen eski yeniden tutuklanmıştı. İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz 22. Ceza Daire tarafından reddedildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 14:40 ABONE OL
Son dakika: Metin İyidil hakkındaki itiraz için karar verildi

Ankara'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, tekrar tutuklanmıştı.

İyidil hakkında verilen beraat kararı büyük tepki çekmişti.

Metin İyidil'i beraat ettiren hakim FETÖ'cü mü?

İTİRAZ REDDEDİLDİ, TUTUKLULUĞU KESİNLEŞTİ

İyidil'in yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Daire tarafından reddedildi. Bu karar ile İyidil'in yeniden tutuklanmasına ilişkin karar kesinleşmiş oldu.

Metin İyidil'i beraat ettiren Hulusi Gül hakkında ‘FETÖ’ suçlaması

Son dakika haberi: Eski korgeneral Metin İyidil tutuklandı! Kaçmaya çalışmıştı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Metin İyidil hakkındaki itiraz için karar verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN