Eski futbolculara FETÖ’den hapis cezası

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması kapsamında açılan 6 sanıklı davada karar açıklandı. Eski futbolcular İsmail Şengül ve Zafer Biryol ile menajer Ersin Güreler'e 6 yıl 3 ay, futbolcular Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Mahkeme heyeti, eski futbolcular İsmail Şengül ve Zafer Biryol ile menajer Ersin Güreler'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7.5 yıl hapis cezasına hükmetti. Bu sanıkların cezaları daha sonra 6 yıl 3 ay hapse indirildi. Futbolcular Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'a ise önce 5 yıl aynı hapis cezası verildi. Bu sanıkların cezaları da 2 yıl 1 aya indirildi. Kararda sanıkların yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınarak cezalarında indirim yapıldığı kaydedildi.