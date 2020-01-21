FETÖ elebaşının sağ kolu yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ege Bölgesi ve İzmir'deki ana finansörleri ve tepe yöneticilerine yönelik soruşturmada 3 yıldır aranan üst düzey yöneticiler Yusuf Bekmezci ile Akif Sarı saklandıkları evde yakalandı.

05 Ekim 2016'dan beri hakkında yakalama kararı çıkarılan ve önceki gün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Emniyet İstihbarat Şube'nin ortak operasyonuyla yakalanan Bekmezci'nin, il, bölge, ülke imamlarının dahi üstünde manevi bir konumda bulunduğu ve Fetullah Gülen'in sağ kolu olduğu belirtildi. Örgüt içinde, "Kadim Abi" ve "İrşatçı" sıfatlarıyla tanınan Bekmezci, Gülen ile birebir görüşebilen isimlerden biri olarak biliniyor.

FETÖ'nün İzmir yapılanmasında darbe! Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yakalandı

'ONU ÜZEN BENİ ÜZER'

FETÖ elebaşı Gülen'in "Bekmezciyi üzen beni üzmüş kadar olur" diye tanımladığı şüphelinin saklandığı evde 41 bin dolar ve 66 bin TL olmak üzere yaklaşık 300 bin TL para ele geçirildi. Örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında söz ve talimatlarına itiraz edilemeyen yönetici olan Bekmezci, FETÖ içerisindeki en tanınan, bilinen, önem verilen, saygı duyulan kişilerden biri olarak biliniyor. Bekmezci'nin örgüt içindeki konumu nedeniyle FETÖ/PDY üyeleri tarafından büyük ilgi gördüğü, birlikte fotoğraf çektirmenin de önemli bir referans kabul edildiği belirtiliyor. Daha önce çok sayıda FETÖ şüphelisinin Bekmezci ile çektirdiği fotoğraf ele geçirilmişti.