Kahramanlar unutulmaz

TSK'nın Suriye'nin kuzeyini terörist unsurlardan temizlemek için Fırat Kalkanı'ndan sonra yazdığı ikinci destan olan Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden iki yıl geçti. Harekatta şehit düşenlerin yakınları gururlu: Evlatlarımız bu milletin namusu, şerefi ve bayrağımız için şehit düştü. Şimdi sıra bizde. Vatanı böldürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın daima yanındayız.



BAYRAĞINA AŞIK BİR EVLATTI



Şehit Umke görevlisi Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar: Oğlum bir vatanseverdi. Ülkesine bayrağına aşık bir çocuktu. 'Hastayım, gitme' dedim. 'Askerlerinde anne babası var, gideceğim' dedi. Aradan 2 yıl geçti. Acısı hala içimizde. Allah devletimizden razı olsun, oğlumun adını bir çok yerde yaşıyor. Okuduğu okula ismi verildi. Parklara ismi verildi. Gördükçe gurur duyuyorum. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın ama gurur duyuyoruz. Allah askerimizin yardımcısı olsun" dedi.







HUZURUMUZU ONLARA BORÇLUYUZ



Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in babası Mehmet Sürmen: Oğlum terörden temizlenen bir köyde hainlerin yerleştirdiği patlayıcıyla şehit oldu. Görev sırası şimdi bizde. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Zeytin Dalı Harekâtı kutsal değerleri hainlikleri için kullanan PKK/YPG'nin belini kırdı. Türkiye bu harekâtı düzenlememiş olsaydı bugün huzur olmazdı, bunu onlara borçluyuz.







VATAN İÇİN CANIMIZI VERİRİZ



Şanlıurfalı Tank Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun annesi Yasemin Çubukçu: Biz evladımızı kaybettik ama vatan sağ olsun. Vatan için her zaman canımızı veririz. Her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız.







'DÜĞÜNE GİDİYORUZ' DEMİŞTİ



Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan: Oğlum vatan için milletin namusu, şerefi için şehit oldu. Suriye'ye geçerken kameralara 'Düğüne gidiyoruz' demişti. Hainlere inat ağlamıyor, dimdik ayakta duruyorum. Başkanımız Erdoğan evlatlarımızın kanını yerde koymamak için gece gündüz çalıyor. Onun kararlılığı sayesinde bunlar oluyor. CHP, HDP gibi şehitlerinin kemiklerini sızlatmıyor. Devletimiz bugüne kadar nice yavruların kanını yerde koymadı. Yavrularımızın kanı yerde kalmıyor. Şehitlerimiz geri gelmeyecek ama huzur içinde yatacak. Allah, devlete zeval vermesin.



Hüseyin KAÇAR-Sırrıberk ARSLAN-Murat KARAMAN-Mehmet YILDIRIM-Furkan NEHRİ-Ali Faik ATAY- İhsan TUNÇOĞLU- Yunus Emre KAVAK- Metin HARIKÇI/SABAH

BUGÜN NELER OLDU