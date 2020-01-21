Son dakika: İran'da Trump'ın başına ödül kondu! Öldürene 3 milyon
İran'da milletvekili Ahmad Hamzeh, ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ödül koydu. Reuters'ın ISNA'ya dayandırdığı habere göre Hamzeh, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar vereceklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 21.1.2020 13:27Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 13:28ABONE OL
İran'da bir milletvekili Ahmad Hamzeh, Amerika Birlieşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başına ödül koydu. Reuters'ın ISNA'ya dayandırdığı habere göre Hamzeh, Donald Trump'ı öldürene 3 milyon dolar vereceklerini söyledi.