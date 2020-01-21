Teröristbaşı Gülen’in sağ kolunun bilinmeyen geçmişi! İşte perde arkasındaki isim: Yusuf Bekmezci!

İŞTE LATİF ERDOĞAN'DAN FETÖ LİDERİ GÜLEN'İN SAĞ KOLU YUSUF BEKMEZCİ HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR;

KURULUŞ AŞAMASINDA ÖRGÜTÜN KASASIYDI

Yusuf Bekmezci 1965'ten bu yana teröristbaşının en yakınındaki isimlerden biriydi. O yıllarda Gülen örgütünün kasasıydı. Bütün paralar Bekmezci'de birikir ve harcamalar onun kontrolünde yapılırdı. Gülen ile yakınlığı dostluğun ötesinde bir sırdaşlık düzeyindeydi.

ÖRGÜT İÇİNDE HEP ÖN PLANDAYDI

Örgüt büyüdükçe Yusuf Bekmezci'nin kasa olması zorlaşıyordu. Bu dönemde Akyazılı Vakfı kuruldu ve Yusuf Bekmezci bu vakfın mütevelli heyetinde yer aldı. Her zaman örgüt içerisinde FETO açısından çok özel bir adamdı.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN DÜNÜRÜYDÜ

Teröristbaşı ile akrabalık ilişkisi de vardı. Gülen'in yeğeni Mazhar Gülen, aynı zamanda Yusuf Bekmezci'nin damadıydı. Ayrıca FETÖ'nün Yunanistan İmamı Recep Uzunallı da Yusuf Bekmezci'nin damatlarından biriydi.

MECZUP BİR YÖNÜ VARDI

Yusuf Bekmezci örgüt içerisinde meczup yönü ile biliniyordu. Teröristbaşı Gülen'e bağlılığı ve itaati meczupluk düzeyindeydi. Gülen de bu durumdan rahatsız değildi.

FETÖ militanının Gülen'le yaşadıklarını anlattığı video sosyal medyayı salladı!

15 TEMMUZ'DAN SONRA EGE SORUMLUSU OLDU

15 Temmuz ihanetinden sonra Yusuf Bekmezci'nin Ege sorumlusu olduğu söylendi. Son gelen haberlerde 3 yıl boyunca aynı gaybubet evinde gizlendiği söylendi. Bu durum bana biraz garip geliyor. Yusuf Bekmezci zengin biriydi. Bir yöntemini bulup yurt dışına kaçabilirdi.

YAKALANMASI FETÖ'NÜN BİR TAKTİĞİ OLABİLİR

Yusuf Bekmezci'nin yakalanması çok önemli. Ancak bir detayı unutmamak gerekir. FETÖ tabanı şu anda haksızlığa uğradığını düşünüyor. Önemli isimler rahat yaşarken tabanın zorluk çektiğinden yakınılıyor. Bu tepkilerle örgüt çalkalanıyor. Yusuf Bekmezci gibi örgüt içerisindeki efsane bir ismin bilinçli olarak yakalatıldığını düşünüyorum. Örgüt içindeki "Yusuf Bekmezci de hapisteyse bizim neden hapiste olmayalım" gibi bir algı oluşabilir.

GÜLEN, YUSUF BEKMEZCİ'NİN CEZAEVİNDE ÖLMESİNİ İSTER

Teröristbaşı Gülen hastalıklarla uğraşan Yusuf Bekmezci'yi ölmesi için cezaevine göndermiş olabilir. Bu yöntemle örgüt içerisinde yükselen isyan sesleri dindirilmek isteniyor olabilir. Cezaevinde olan FETÖ mensupları için Yusuf Bekmezci'nin Buca Cezaevi'ne gelmesi büyük moral kaynağı olur. FETO bu detayı bile düşünüyordur buna emin olun.

KONUŞTURULURSA BİRÇOK GERÇEK ORTAYA ÇIKAR

Yusuf Bekmezci yüksek ihtimalle emniyet sorgusunda konuşmayacaktır. Ancak konuşturulabilirse verdiği bilgilerin çok önemli olacağını ve kamuoyunda daha önce bilinmeyen birçok önemli detayın Yusuf Bekmezci'nin ifadelerinde yer alacağını düşünüyorum.

YURT DIŞINDA TAKSİCİLİK YAPIYORUM DİYEN FETÖ'CÜLERE İNANMAYIN

Son günlerde FETÖ'nün kaymak tabakasındaki bazı yazar, çizer takımının "Taksiye çıkıyor, kebapçılık yapıyor, temizliğe gidiyor" gibi bazı haberlerini okuyorum. Bu haberlere özellikle basınımız kesinlikle itibar etmesin. Şu anda FETÖ içerisinde büyük bir kazan kaynıyor. Dünyanın her yerinden itiraz ve isyan sesleri geliyor. Örgüt bu sesleri kısmak için "bakın en önemli isimler bile zor bir hayat sürüyor!" imajı vermeye çalışıyor. Bu oyuna kesinlikle gelinmemeli…

AVRUPA VE ABD'DE ÖZELEŞTİRİ YAPAN FETÖ'CÜLER DE BU OYUNUN PARÇASI

Medyanın dikkat edeceği diğer bir konu daha var. Avrupa'da ve ABD'de internet sitesi üzerinden özeleştiri yapan bazı akademisyenler görüyorum. Güya özeleştiri yaparak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyorlar. Bu tartışmanın en başındaki adama bakın FETO'nun en sağlam adamıdır. Geçmişte de yapılırdı bu taktik.

Muhaliflerin en başına kendi adamını koyarsın ve muhalif olanları bir yerde toplayıp kendileri farkında olmadan deşifre edersin. Böylelikle tehlikenin büyüklüğünü öğrenirsin. Bu adamlar gerçekten kontrolsüz bir muhalefet yapıyor olsalar yurt dışında varlıklarını sürdürebilirler mi? FETÖ'nün geleneksel bir taktiğidir bu. Asla ciddiye alınmamalı. Ferdi olarak muhalif çizgiye gelen birisi asla varlığını koruyamaz. Bu yurt dışında hiç mümkün değildir.