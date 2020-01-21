Tutuklanan katil ilk ifadesini verdi

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Bitlis'inGüroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'i (50) tabancayla vurarak, öldüren Yakup Şeflekçi, mahkemece tutuklandı. İlçede akaryakıt istasyonu sahibi olan polisin ofisinde uyuşturucu madde bulduğu zanlı ilk ifadesini verdi. Zanlı, Şeyh Abdulkerim Çevik'i amcasının oğlunun 150 bin TL'lik borcu nedeniye arabuluculuk yaptığı sırada tanıdığını, öldürme nedenini ise sosyal medya paylaşımları olduğunu söyledi. Polisin ise Şeflekçi'nin, ceza almamak için böyle bir senaryo uydurmuş olabileceğini değerlendirerek, cinayeti çok yönlü araştırdığı öğrenildi.