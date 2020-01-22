FETÖ’cü Altaylı ile Kılıçdaroğlu’nun danışmanı bin 159 kez görüştü

Altaylı hakkında kabul edilen iddianamede dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. "Casusluk ve Örgüt yöneticiliği" suçlarından 35 yıla kadar hapsi istenen Altaylı'nın bazı siyasi parti genel başkanlarının FETÖ mensubu olduğu tespit edilen danışmanları aracılığıyla bu partilere etki etme faaliyetinde bulunduğuna dikkat çekildi. Altaylı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu belirtilen Rasim Bölücek ile irtibatlarına yer verildi.

Enver Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Rasim Bölücek ile tam bin 159 kez görüşmüş!



İKİ HATTAN GÖRÜŞME SAYISI BİN 159



Yapılan incelemede, Altaylı'nın telefon rehberinde "Bölücek Rasim" diye kayıtlı telefon numarası ile bin 22 görüşme yaptığı belirtildi. Söz konusu görüşmelerin toplamda 2 gün 13 saat, 59 dakika ve 22 saniye olduğu tespit edildi. 767 görüşmenin şüpheli Altaylı'nın araması, 197 görüşmenin ise Rasim Bölücek'in araması olduğu kaydedildi. Altaylı'nın telefon rehberinde "Rasim Bölücek" ibaresiyle bir başka telefon numarasının kayıtlı oldğu, bu numarayla da 137 kez görüşme yapıldığı tespit edildi. İki hattan yapılan görüşme sayısının bin 159 olduğu ortaya çıktı.