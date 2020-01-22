FETÖ’nün yeni iletişim alanı ‘Dijital Oyunlar’

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yaptıkları çalışmalar sonrasında FETÖ üyelerinin dijital oyunlara girerek buradan iletişim sağladıklarını söyledi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından gerçekleştirilen 'Sosyal Medya Terörizmi FETÖ Örneği Analizi' araştırmasının ön araştırmasının sonuçlarını açıklamak üzere Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı basın mensupları ile bir araya geldi. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda FETÖ'nün kullandığı iletişim alanları hakkında bilgi veren Çomaklı, yöntemlerini sıraladı.



"Kamuya 'tavşan aday' ile sızmaya çalışıyorlar"

FETÖ tarafından uygulanmaya çalışılan 'Tavşan Aday' hakkında bilgi veren Çomaklı, "FETÖ mensupları kendi belirledikleri tavşan adayları devlete entegre etmek için çalışma yapıyorlar. Özellikle kendi yapmış oldukları planlamalar dâhilinde geçmişte meslek sınavlarından hileli şekilde yüksek puan aldırmış oldukları kişileri kamuya yerleştirmeye çalışıyorlar. 100 üzerinden 99,9 gibi anormal yüksek puan alan çocuğu bir yere aday gösterdikleri zaman, onun yerine başka bir aday kazanamıyor. Onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede başka bir çocuğu daha ortaya yerleştiriyorlar. Dolayısıyla, birini almadığınızda, diğerini almaya mecbur kalıyorsunuz" dedi.



"3 milyon 250 bin paylaşımın sosyal analizi yapıldı"

Rektör Çomaklı, SODİGEN tarafından FETÖ-PDY mensuplarının dijital dünyada ki varlığına ilişkin olarak gerçekleştirdiği araştırma hakkında ise "Örgüte ilişkin 899 hesap tespit edildi. SODİGEM ekibi tarafından geliştirilen yazılım aracılığı ile bu 899 örnek hesaba ait 3 milyon 250 bin paylaşım üzerinde detaylı sosyal ağ analizi yapıldı" dedi.



"Bütün gücünü sosyal medya üzerinde yoğunlaştırmamış durumda"

FETÖ mensuplarının dijital dünyadaki varlığından söz eden Rektör Çomaklı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"FETÖ mensupları devlet nezdinde deşifre olunca, örgüt kendine yeni bir mecra arıyordu. Günümüzde kendileri için en uygun ve güncel mecra da sosyal medyaydı. Şu anda bütün gücünü sosyal medya üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Özellikle Twitter'ı yoğunlukla kullanıyorlar. Twitter'da herkese ulaşabilme imkânı farklı. Orada herkes istediği şekilde yazabiliyor. Trump'a da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yazabiliyor. Algı oluşturmak istedikleri zaman bir grubu hedef alarak yüklenebiliyorlar. İstedikleri bir bilgiyi yayabiliyorlar. Tweitter'da KHK ile ihraç edilmiş kesimin mağdur olduğuna ilişkin algı oluşturuyorlar. Facebook'dan ise yavaş yavaş vazgeçiyorlar. Instagram'a doğru yöneliyorlar. Bunun yanı sıra Patreon isimdeki sosyal ağı deneyerek, finans kaynağı sağlıyorlar. Youtube tarzı bir uygulama olan Patreon üzerinden kendi görüşlerini sunuyorlar. Örgütün alt kademe üyeleri ise Pinterest uygulamasını kullanıyor."



"Dijital oyunlar üzerinden haberleşmeyi sağlıyorlar"

FETÖ mensuplarının dijital oyunlar üzerinden haberleşme sağladıklarını söyleyen Rektör Çomaklı, "4 kişinin oynadığı, 5'inci kişinin dâhil olamadığı bir dijital oyunu sürdüğü oyun platformları var. Burada sesli iletişim kurabiliyorlar. Herhangi bir kaydı olmuyor. Bu şekilde iletişim sağlıyorlar" dedi.

Konuşmasının devamında 'Onları bitireceğiz, rahat uyumasınlar' diyerek sürdüren Çomaklı, Dünyanın her tarafından 40 yıldır önemli istihbarat örgütleri ile beraber olmuş istihbarı terör örgütünün bir anda yok olmasını bekleyemeyiz. Her bir deşifreden sonra yeni bir sistem geliştiriyor. Ellerinde kendilerine ait sadık militanlar var. Yurt dışına kaçmış, milletsiz, vatansız, öldüğü zaman mezarsız olarak insanlar var. Bir yöntemleri açığa çıktığında yeni bir yöntem geliştiriyorlar. Biz 5 bin yıllık devletiz. Devletin çocukları çalışıyor" diye konuştu.

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