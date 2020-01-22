YSK üyeliği için Danıştaydaki seçim süreci tamamlandı! Yeni YSK Başkanı kim olacak?

Danıştaydan Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) üç üye belirlenmesi için yapılan seçimler tamamlandı.

Danıştay Büyük Genel Kurulunca, YSK Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştay kontenjanından kurula üç üye belirlenmesi için yapılan ve 16 Ocak'ta başlayan seçimlere devam edildi.

Sabahki oturumda üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla Kurul üyeliğine seçilen Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün ardından, öğleden sonraki oturumda adaylardan Ekrem Özübek yeterli oyu aldı.

Böylece YSK'nin Danıştaydan seçilen yeni üyeleri Ürker, Öğüt ve Özübek oldu.

Diğer adaylar Hasan Önal ve Bilge Apaydın'ın yeterli oyu alamadığı seçimlerde, Adil Memiş de dün adaylıktan çekilmişti.

YARGITAYDAKİ SEÇİMLER YARIN DEVAM EDECEK

Yargıtaydan 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimlerde de Ahmet Yener ve Mahmut Akgün, YSK üyeliğine seçilmişti.

Yargıtaydan bir üyenin daha belirlenmesi için seçimlere yarın devam edilecek.

YSK'de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin, Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev süreleri yarın dolacak.

Yeni üyeler, 24 Ocak'ta göreve başlayacak. Kurul, seçilen yeni üyeleriyle toplanarak kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkan belirleyecek.