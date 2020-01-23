CHP ve FETÖ'den ortak algı operasyonu! A Haber'i böyle hedef aldılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir ve FETÖ'nün troll hesapları el ele verdi yalan ve iftirayla sosyal medya üzerinden A Haber'i hedef aldı.

CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar

CHP'li Demir ve FETÖ hesapları, A Haber'in vatandaş röportajı hakkında iftiralarda bulundu. Sokakta vatandaşın nabzını tutan A Haber'in bir röportajını hedef gösteren Demir, "Bir vatandaş sanki mikrofonun arkasından bir şeyler okuyor" ifadeleriyle küstahça suçlamada bulundu. Gerçeğin ortaya çıkması ise uzun sürmedi.

FETÖ VE CHP'DEN ORTAK OPERASYON

Sosyal medyadaki bazı FETÖ hesaplarıyla birlikte A Haber üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan CHP Genel Başkan Başdanışma Deniz Demir, "Az önce kanal değiştirirken A haberde rastladım bu görüntüye. 17 yıllık icraatleri öven bir vatandaş sanki mikrofonun arkasından bir şeyler okuyor :) siz ne dersiniz?" ifadelerini kullandı. FETÖ hesaplarıyla birlikte A Haber'e sosyal medya üzerinden operasyon düzenleyen CHP'lilere cevap da gecikmedi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

CHP ve FETÖ'cü trollerin A Haber'e yönelik ortak karalama operasyonu bir kez daha ellerinde patladı. A Haber'e konuşan vatandaşa yönelik de çirkin suçlamalarda bulunan CHP'li ismin 'A Haber'e röportaj veren vatandaşın kağıttan okuyarak konuştuğu' yalanıyla rezil oldu.



işte CHP'li ismin 'kağıttan okuyor' yalanını gözler önüne seren geniş açıdan çekilen fotoğraf!

Röportaj anına ait geniş açıdan çekilmiş fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafla beraber röportaj esnasından orada bulunan vatandaşlarda yaptığı açıklamalarla CHP ve FETÖ'cülerin algı operasyonlarını bertaraf etti.