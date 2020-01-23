FETÖ elebaşının sahte kimlikle yakalanan yeğenine dava!

Geçtiğimiz aylarda kimlik kontrolüne takılması ardından sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında 'örgüte üye olmak' suçundan iddianame düzenlenen ve elebaşı talimatı ardından Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Zeynep Gülen'in 24 Ekim 2019 günü Beykoz'da 'Zeynep Setenay Ö.' adına düzenlenmiş kendi fotoğrafı bulunan sahte nüfus cüzdanı ile yakalandığı anlatıldı.

Bu sırada şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kendisini 'Neşe A.' olarak beyan ettiği kaydedildi. Ancak yapılan kontroller sonrası Zeynep Gülen olduğunu itiraf ettiği, ardından gözaltına alındığı ve sorgu işleminden sonra tutuklandığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı olduğu belirtildi.

'AİLEMİ REDDETTİM'

İddianamede ayrıca şüphelinin ifadesine de yer verildi. Gülen ifadesinde, atılı iddiaları kabul etmedi. Gülen soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısı olmadığını, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığını, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştüklerini, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya hesap açtırarak para yatırdığını, ailesiyle görüşmediğini ileri sürdü.

TALİMAT SONRASI PARA YATIRMIŞ

Şüphelinin her ne kadar atılı iddiaları kabul etmese de örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 'Bank Asya'ya para yatırın' talimatı ardından bankada ilk defa hesap açarak 75 bin lira yatırdığının tespit edildiği belirtildi.

Zeynep Gülen hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hapis cezası talep edildi. Tutuklu bulunan şüpheli Gülen ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.