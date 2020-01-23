Gökhan Günaydın kimdir ve nereli? CHP eski milletvekili Gökhan Günaydın kaç yaşında, mesleği ne?

CHP eski milletvekili olan Gökhan Günaydın, özel bir televizyon kanalındaki tartışma programında Ahmet Hakan ile girdiği diyalog sonrasında günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Milletvekilliğinin yanı sıra Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcılığı da yapan Günaydın, 1964 yılında doğdu. Peki, Gökhan Günaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Gökhan Günaydın'ın biyografisi ve mesleği hakkındaki detaylar...

GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Günaydın, 21 Mayıs 1964'te Amasya'da dünyaya geldi. Babasının adı Nevzat, annesinin adı Birsel'dir. Hukukçu, İktisatçı, Ziraat Mühendisi ve Öğretim Üyesi Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi Hukuk, Anadolu Üniversitesi İktisat ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitiren Günaydın, TODAİE Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programlarını tamamladı.

Eski milletvekili, Cambridge Sawstonhall İngilizce Dil Programı, Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü Yerel Yönetimler, Ankara Üniversitesi ATAUM AB Ortak Tarım Politikası ile AB Jean Monnet Hukuk Uzmanlığı sertifikaları sahiptir. Özel sektörde ve TMO'nun çeşitli birimlerinde görev aldı. İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İktisat Politikaları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2010 yılında makroekonomi doçenti oldu ve Ankara Üniversitesine geçti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Çok sayıda makalesi ve kitabı yayınlanmıştır.

Politikacı, 2010 yılında kısa bir CHP Genel Sekreter yardımcılığı görevini üstlendi ve 2010 Aralık ayından itibaren Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcılığı yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Günaydın, evlidir.