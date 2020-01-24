Enver Altaylı iddianamesinde Andrey Karlov suikastı bağlantısı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek ile bin 159 kez telefonda görüştüğü ortaya çıkan FETÖ davasında tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı hakkındaki iddianamede, Karlov davasının tutuklu sanığı Hüseyin Kötüce'nin ifadesine de yer verildi. FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasında yer alan Kötüce, kendisi gibi Karlov davasının sanığı olan örgütteki sorumlusu firari Cemal Karaata'nın yönlendirmesiyle tanıştığı 2 eski MİT'çiden birinin, "Mustafa" kod adını kullanan ve Altaylı tarafından yurtdışına kaçırılmak istenen Mehmet Barıner olduğunu anlattı. Kötüce şunları söyledi: "2013'ün haziran ayı gibi Sadık abi bana 'Selim kod isimli bir mahrem abi ile seni görüştüreceğim, bu abide bulunan iki şahısla artık sen ilgileneceksin' dedi. Ben de bana teslim edilecek arkadaşların evine gittim. Bu evde 'Furkan' ve 'Mustafa' kod isimli şahıslar ile görüştüm. Mustafa kod isimli şahsın ise Mehmet Barıner olduğunu, Selim kod isimli şahıstan öğrendim" dedi.