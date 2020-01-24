HDP’li Piroğlu'nun DHKP-C sevdası

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin terör örgütlerine verdiği destek bir kez daha ortaya çıktı. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri görmezden gelen HDP milletvekilleri, teröristlerin tabutunu taşımaktan, evlerinde bulunmaktan, kaçmalarına yardımcı olmaktan ise çekinmiyor. Sadece PKK'lı teröristlere destekle yetinmeyen HDP'liler, FETÖ, DHKP-C gibi diğer terör örgütü üyelerine de desteklerini esirgemiyor. HDP Milletvekilli Musa Piroğlu, DHKP-C terör örgütü mensubuyken cezaevinden tahliye olan şahısları evlerinde ziyaret etti. Piroğlu'nun bu ziyareti sosyal paylaşım sitelerinde, "Bugün ziyaretimize sanatçı dostlarımız Ataol Behramoğlu, Orhan Aydın, HDP Milletvekili Musa Piroğlu, HDP İstanbul Eşbaşkanı Elif Bulut ve yardımcıları, Devrimci Parti'den dostlarımız gelerek süreçle ilgili sohbetler edip, dayanışma gösterildi" açıklamalarıyla verildi.





KARDEŞİ 10 MİLYON TL ÖDÜLLE KIRMIZI LİSTE'DE ARANIYOR



HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun kardeşi Mustafa Suphi kod adlı Ecevit Piroğlu da PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıların planlayıcısı ve Suriye'nin kuzeyinde DKP/BÖG terör örgütünün sorumlusu. Ecevit Piroğlu, İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 10 milyon TL ödülle kırmızı listede yer alıyor. Ayrıca örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, ifadelerinde terörist kardeş ve Musa Piroğlu'nun kurucular arasında yer aldığı SDP içerisindeki şahısları kandırarak Suriye'ye gönderdiklerini anlattı.





Ecevit Piroğlu, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) içerisinde faaliyet yürütürken Kasım 2015 tarihindeillegal yollardan Suriye'ye geçiş yaptı. DKP/BÖG terör örgütü lideri Ulaş Bayraktaroğlu'nun 2017 yılında öldürülmesinin ardından DKP/BÖG terör örgütünün liderliğini üstlendi. 2015 yılından bu yana PKK/KCK'nın her türlü ihtiyacını karşıladığı kamplarda kandırdığı kişilere silahlı ve bombalı eğitimler veren Ecevit Piroğlu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı silahlı çatışmalara giriyor. Piroğlu hakkında güvenlik kaynaklarına örgüt içi hizipleşme sonrası örgüt mensubu Suphi kod adlı Ahmet Ölmez'i infaz ettiği, teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının topuklarının kesilmesi ve ayaklarının kırılması talimatlarını verdiği ve uyguladığı, birçok örgüt mensubuna işkence yaptığı yansıdı. Örgütünü PKK/KCK himayesinde yurt içinde müşterek eylem yapmak için kurulan HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) terör oluşumuna dahil eden Ecevit Piroğlu, oluşuma katılmak istemeyenlerle aralarında ayrılık çıkınca kendisin, PKK'nın yanında duran grubun lideri ilan etti.





HDP'li milletvekilleri teröristlere somut olarak da yardım etti. Eski HDP Eşgenel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı YPG/PKK'ya dayadık" diyerek terör örgütü ile bağlarının olduğunu itiraf etti. Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın PKK'ya verilmek üzere getirilen ağır silahları teslim alacak kuryeyi olay yerine götürdüğü ortaya çıktı. Kars Milletvekili Şafak Özanlı, PKK üyelerine gıda malzemesi götürürken yakalandı. Tunceli Milletvekili Alican Önlü, karakola saldırırken öldürülen teröristleri sedyeye taşıdı, cenazelerine katıldı. Şanlıurfa Milletvekili Ziya Çalışkan ve Van Milletvekili Tuğba Hezer terörist cenazelerine katıldı, tabutlarını taşıdı. Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Mardin Milletvekili Ebru Günay, Arjantin'deki temaslarında PKK'lı Melike Yaşar ve Mehmet Ali Doğan ile bir araya geldi. Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memuruna tekme atıp kolunu ısırdı.