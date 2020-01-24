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Son dakika: En yetkili isim açıkladı! Yargıda kapsamlı temizliği başlıyor

HSK Başkanvekili'nden son dakika açıklaması. SABAH'a konuşan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, yaptığı son dakika açıklamasında yargıda yapılacak yeni ve kapsamlı 'cü temizliğine ilişkin çarpıcı bilgiler verirken "688 dosya incelendi. Bu dosyalarda adı geçen hâkim ve savcıların savunmalarından sonra ihraçlarla ilgili nihai kararı Genel Kurul'da vereceğiz" dedi

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ABDURRAHMAN ŞİMŞEK Gündem
Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:55 ABONE OL
Son dakika: En yetkili isim açıkladı! Yargıda kapsamlı FETÖ temizliği başlıyor

Yargıda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 3 bin 926 FETÖ'cü hâkim ve savcının ihracından bu yana gerçekleştirilecek en büyük temizlik için geri sayım başladı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, yargıda yapılacak yeni FETÖ'cü temizliğinin ayrıntılarını ilk kez SABAH Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek'e verdiği demeçte açıkladı.

YENİ TEMİZLİK İÇİN TAM 688 DOSYA İNCELENDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hazırladığı toplam 688 dosyanın incelendiğini söyleyen Yılmaz verdiği son dakika bilgisinde "Hazırlanan dosyaları Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit'e bir kez daha incelenmesi için teslim ettik. İncelemenin ardından Genel Kurul'da dosyalardaki hâkim ve savcılarla ilgili nihai kararı vereceğiz. Yiğit'e, 'Tespit ettiğiniz kim olursa olsun, ben bile olsam HSK'ya resmi yazıyla yollayın' dedim" diye konuştu.

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Son dakika: En yetkili isim açıkladı! Yargıda kapsamlı FETÖ temizliği başlıyor
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