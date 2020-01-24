Firari FETÖ’cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Firari FETÖ'cü eski futbolcu Hakan Şükür gibi FETÖ'den firari olan futbolcu Arif Erdem ABD'de görüntülendi.

ABD'de yaşayan ve uzun zamandır ortalarda görünmeyen, ülkeden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem Virginia'nın Manassas şehrinde ortaya çıktı.





ABD'DE LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Son model Range Rover marka arabasıyla Manassas şehrindeki kafe içerisinde görülen Erdem görüntü vermemek için yüzü duvara dönük oturması dikkat çekti.





PLAKA DETAYI

FETÖ firarisi Erdem'in arasındaki Virginia plakası Virginia eyaletinde yaşadığını gözler önüne serdi.

Daha önce firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var" diye yazmıştı. Fakat yayın başladıktan sonra Hakan Şükür, Arif Erdem'in yayına çıkmaktan vazgeçtiğini söyledi. Böylelikle bir süredir nerede olduğu konuşulan FETÖ firarisi futbolcunun ABD'de olduğu anlaşıldı.





GÜLEN'İN ARTIK SUYUNU İÇMİŞTİ

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını anlatmış ve ifadesinde Arif Erdem'in Gülen'in artık suyundan içtiğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu."