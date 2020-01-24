Yeni YSK Başkanı Muharrem Akkaya kimdir? YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya nereli kaç yaşında?

MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

Muharrem Akkaya 1964 yılında Karabük'te doğdu. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı.

Muharrem Akkaya: 1964 doğumlu, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı. Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.

YSK'nın yeni başkanı belli oldu!

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi. 16 Ocak'ta başlayan seçimlerin beşinci turunda ise YSK üyesi seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu.

Danıştay Büyük Genel Kurulunca tamamlanan seçimlerde de Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirildi.