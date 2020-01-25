Elazığ'daki depremde enkaz altından 112'yi arayan kadının ses kaydı yayınlandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında olanlara ulaşmak ve onları sağ olarak çıkarmak için çok titiz ve hızlı bir çalışma yürütülüyor. Bugün çok heyecan veren bir olay daha yaşandı. Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Çağrı merkezine düşen çağrıda enkaz altındaki depremzede yardım istedi. Nefes alamadığını söyleyen depremzede çağrısı kayıtlara böyle yansıdı.

Depremde enkaz altındaki yaralıların konuşmalarına ait ses kayıtları ortaya çıktı!

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin ulaştığı arama kaydında depremzede, enkaz altından çıkarılan Cengiz Çetin'in eşi olduğunu, kurtarılan kişiye çok yakın olduğunu söylüyor. Çağrı merkezi yetkilisi telefonu kapatmamasını istediği depremzedeyi konferans görüşmeye alarak yerinin tespit edilmesi için yönlendiriyor.

Depremzede bu esnada üzerinde toprak olduğunu ve güçlükle nefes aldığını belirtiyor.