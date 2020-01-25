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'daki depremde enkaz altından 'yi arayan kadının ses kaydı yayınlandı

'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım çığlığı çağrı merkezine yansıdı. Çağrıda depremzedenin, "nefes alamıyorum" dediği ve içinde bulunduğu zor durumu anlattığı anlar böyle kaydedildi. Kurtarılan Cengiz'in eşi olduğunu belirten kadın ile 112 arasında geçen görüşmede, kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 18:23 ABONE OL
Elazığ'daki depremde enkaz altından 112'yi arayan kadının ses kaydı yayınlandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında olanlara ulaşmak ve onları sağ olarak çıkarmak için çok titiz ve hızlı bir çalışma yürütülüyor. Bugün çok heyecan veren bir olay daha yaşandı. Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Çağrı merkezine düşen çağrıda enkaz altındaki depremzede yardım istedi. Nefes alamadığını söyleyen depremzede çağrısı kayıtlara böyle yansıdı.

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İhlas Haber Ajansı Muhabirinin ulaştığı arama kaydında depremzede, enkaz altından çıkarılan Cengiz Çetin'in eşi olduğunu, kurtarılan kişiye çok yakın olduğunu söylüyor. Çağrı merkezi yetkilisi telefonu kapatmamasını istediği depremzedeyi konferans görüşmeye alarak yerinin tespit edilmesi için yönlendiriyor.

Depremzede bu esnada üzerinde toprak olduğunu ve güçlükle nefes aldığını belirtiyor.

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Elazığ'daki depremde enkaz altından 112'yi arayan kadının ses kaydı yayınlandı
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