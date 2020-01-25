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firarisi ’in ’den iadesi istendi

firarisi eski futbolcu hakkında mahkemenin hazırladığı iade talepnamesi makamlarına gönderildi

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Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
FETÖ firarisi Arif Erdem’in ABD’den iadesi istendi
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski futbolcu Arif Erdem ve eşi, son olarak ABD'nin Virginia Eyaleti'ndeki bir restorandan çıkarken görüntülendi. TRT Haber'in yayımladığı görüntülerde Erdem'in, yeni ve lüks bir araç kullandığı dikkati çekti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesinde, Erdem'in FETÖ elebaşıyla sürekli irtibat halinde olduğu ve cep telefonundan 289 kez görüştüğü hakkındaki iddianamede yer almıştı. Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Erdem, 15 Temmuz darbe girişiminden 8 gün sonra, 23 Temmuz'da eşi ve iki çocuğuyla İpsala Sınır Kapısı'nı kullanarak yurt dışına kaçmıştı. Beraberinde götürdüğü paralarla önce Yunanistan'a geçen Erdem'in, ABD'ye yerleştiği ortaya çıkmıştı. Erdem hakkında mahkemenin düzenlediği iade talepnamesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Adalet Bakanlığı da talepnameyi ABD makamlarına gönderilmek üzere 20 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığı'na iletti
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FETÖ firarisi Arif Erdem’in ABD’den iadesi istendi
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