FETÖ’nün askeri yargı ayağına 6 müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından hazırlanan sözde "sıkı yönetim mahkemeleri" listesinde adları bulunan 21 sanığın yarğgılandığı dava karara bağlandı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklardan eski Genelkurmay müşaviri albay Muharrem Köse, ankesörlü hatlardan yaptığı görüşmeleri kabul etmediğini belirterek "kumpas" dedi. Eski adli müşavir hakim tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ise adını sözde 'sıkı yönetim mahkemeleri listesine' yazanı "hain el" diye nitelendirdi.Mahkeme, eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse, Hayrettin Kaldırımcı, eski askeri savcısı yarbay Ali Müjdat Eski ve eski ceza işleri müdürü albay Mehmet Oğuz Akkuş'a, "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan eski albay Mehmet Ali Almış ve eski albay Mehmet Emin Yapar ise aynı suçtan müebbet hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Erhan Ermişoğlu, Seyfi Bulduk ve İsmail Karataş'a "FETÖ üyeliği" suçundan 10 yıl hapis, Bedrettin Özgür'e 10 yıl 15 ay, Şaban Ümit Gül'e 10 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanıkların tutuklanmasını karara bağladı. Sanıklar Uğur Aydın, Yasin Akdeniz ve Nazmi Şengül'e 8 yıl 9'ar ay hapis cezası veren mahkeme, Necmettin Aksoy, Erhan Alp ve Mustafa Eruyar'ı 8 yıl 1 ay 15'er gün, Harun Birol Mert'i 7 yıl 9 ay 22 gün, Kani Yolcu'yu ise 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

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