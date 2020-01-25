Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Paniğe kapılacak bir durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de görülmeye başlanan ve kısa sürede dünyanın farklı ülkelerine yayılan yeni koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Koca şunları söyledi:* Çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlikle hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişi, Vuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Kadın hasta ileri tetkikler için Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek negatif basınçlı izolasyon odasında gözlem altına alındı. Genel durumu iyi, kendi isteği doğrultusunda bu sabah özel ambulans uçakla ülkesine gönderdik.* Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde bir bulguya rastlanmadı. Dün kafiledeki diğer yolcular, uçakla ülkelerine döndü. Hastayla temasa geçen 15-20 kişiyi tedbiren gözlem altında tutuyoruz.* Salgını yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak yayımladık.* Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre düşük olduğunu açıkladı. Ancak semptomlar konusunda hassas olunmalı.

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