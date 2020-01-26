Dünyadan destek yağdı

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası, afetin hemen ardından Kanada, ilk taziye mesajını ileten ülkelerden biri oldu. İran, Hollanda, İsveç, Letonya, Estonya, Nepal ve Ürdün dışişleri bakanları ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK), Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ile dayanışma vurgusu yaparak, başsağlığı dileklerini paylaştı. Kosova, Arnavutluk, Gürcistan, Belçika, Kuzey Makedonya ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
KANADA
Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.
İRAN:
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Çavuşoğlu'na taziye ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten İranlı ve Hollandalı bakanlar, yardıma hazır olduklarını dile getirdi.
İSVEÇ
Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Etkilenen herkese en derin taziyelerimizi yolluyoruz" dedi.
ESTONYA
Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, "Bu zor zamanda Türk halkıyla beraberiz" mesajını Twitter üzerinden iletti.
ÜRDÜN
Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali de sosyal medya üzerinden Türkiye'ye dayanışma mesajını paylaştı.
RUSYA
Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor" ifadesini kullandı.
ALMANYA
Başbakanı Angela Merkel: Alman hükümeti adında size taziye dileklerimi ve aynı zamanda aktif destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum.
YUNANİSTAN
Başbakanı Kiryakos Miçotakis Twitter'dan yaptığı açıklamada, "En kalbi duygularımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının yanındayım. Arama kurtarma ekiplerimiz yardım için hazırdır" dedi.
GÜNEY AMERİKA'DA
Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu da sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla Türkiye'ye desteklerini sundu.
BALKANLAR TÜRKİYE İÇİN TEK YÜREK OLDU
ARNAVUTLUK:
Başbakan Edi Rama, Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.
BOSNA HERSEK:
Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic,Başkan Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında , Türk halkının yanında olduklarını belirtti.
KOSOVA:
Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ise dualarla Türkiye'nin yanında olduklarını ve yardıma hazır olduklarını belirtti
KUZEY MAKEDONYA:
iktidar partisi SDSM'nın Genel Başkanı Zoran Zaev yayınladığı mesajda Makedonyalıların Türk halkıyla beraber olduğunu belirterek başsağlığı diledi.