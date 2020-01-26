Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Başbakanlığıdöneminde 'Afrika Açılımı'nı başlatan ve her yıl afrika ülkelerine ziyaretler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Afrika turuna çıkıyor. Erdoğan, bu kapsamda Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek. Erdoğan'ın gezisi 3 gün sürecek. Afrika turunun en kritik ayağını ise Cezayir ziyareti oluşturacak. Erdoğan, mevkidaşı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile yapacağı görüşmede başta Libya'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele alacak. afrika turunda ise ziyaret edilen ülkelerle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele konusu masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK tarafından üç ülkede de düzenlenecek iş forumlarında iş insanlarına yatırım çağırısı yapacak. Erdoğan'ın üç ülkede yapacağı temaslarda çeşitli alanlarda bazı işbirliği anlaşmalarının da imzalanması bekleniyor.