Koronavirüse İZCİ ile adım adım takip

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Türkiye için herhangi bir risk yok' dediği ve tüm önlemlerin alındığını belirttiği koronavirüsü için bakanlık, adım adım takip başlattı. Domuz gribindeki tecrübesini de katarak kısa sürede etkili bir mekanizma kuran Bakanlık, daha önceki salgınlar için kullandığı yerli ve milli yazılımlı İZCİ uygulamasından yararlanıyor. Kaynağı ne olursa olsun tüm halk sağlığı tehditlerine yönelik çeşitli bilgi sistemlerinden 7 gün 24 saat toplanan sağlık ile ilgili verilerin tamamen yerli uzman ve teknik kapasite ile üretilmiş olan İZCİ sistemi tarafından otomatik veri analizleri ve 81 İl Sağlık Müdürlüklerine ve Bakanlık merkeze raporlamaları gerçekleştiriliyor.Tespit edilen tehditlere yönelik saha inceleme ekipleri ve mobil laboratuarların yurdun dört bir yanına saatler içerisinde ulaşabileceği bir alt yapısı bulunan Bakanlık, hastalığı ulusal ve uluslar arası bilgi ağları her gün izliyor. Virüsün yakın takibe alındığı İZCİ ile alarm durumuna geçen Sağlık Bakanlığı, antiviral ilaçlar dahil devasa ilaç stoku ve tam donanımlı hastaneleriyle her türlü olağanüstü duruma hazır.

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