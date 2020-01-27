Başkan Erdoğan: Türk Milleti neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Devletimizin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürüttüğümüz mücadelede yurt içinden ve yurt dışından bizlere destek olan tüm kardeşlerime, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

SMS bağışları ile destek olan, TV programlarıyla büyük bir farkındalık oluşturan vatandaşlarımız ve bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Türk Milleti'nin birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir.

İlk andan itibaren birbirine kenetlenerek felaket bölgesindeki kardeşlerimize desteklerini esirgemeyen Milletimizin her bir ferdine bir kez daha teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın.