CHP’den FETÖ imamına, adrese teslim ihale

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Terör Örgütü'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın Beylikdüzü Belediyesi'nden 'gelirlerini arttıracağı' iddiasıyla aldığı ihaledeki usulsüzlükler ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü Belediyesi'nce 10 Mayıs 2016 tarihince 'Yeni Gelir Kaynaklarının Yönetimi Kapsamında Gelirlerin Arttırılması İçin bir eylem planı oluşturulması, ilave gelir kaynaklarının yönetimi projesi kapsamında kullanılacak yazılımların temini hizmeti alımı işi' ihalesi açıldığı kaydedildi. Bu ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, "Proje yöneticisi olacak kişinin kitap yazarı olması, mali müşavir belgesine sahip olması, yüksek lisans yapmış olması ve en az on yıl kamu kurumunda merkezi denetim elemanı olarak çalışmış olması şartlarının doğrudan 'Maliye Bakanlığı'nca Muhasebat Baş Kontrolörü' olarak 14 yıl çalışmış, yüksek lisansını yapmış, (ancak doktorası olamayan), Mali Müşavir belgesine sahip; mali sorunlar, taşınır yönetmeliği ve muhasebe üzerine ona yakın kitabı bulunan 'Erkan Karaarslan'ı işaret etmekte olduğu aşikardır" denildi.