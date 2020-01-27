Elazığ Şehir Hastanesi yaraları sardı

BUGÜN NELER OLDU

ELAZIĞ depreminde AFAD, Kızılay arama- kurtarma çalışmalarında olağanüstü bir çaba gösterirken, 2018'de açılan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi yaralıların tedavisinde önemli bir görev üstlendi. Göçük altından çıkarılan yaralılar 112 ambulansları ile ulaştırıldığı hastanede yaralılara en yeni teknolojik imkanlar ile zamanında yapılan müdahaleler sayesinde birçok hayat kurtarıldı. Bin 38 yataklı bir hastane, 227 poliklinik, 37 ameliyathane, 26 hemodiyaliz ünitesi, 160 yoğun bakım ünitesi ile depremzelere hizmet ediyor.