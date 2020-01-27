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Son dakika: Bakan Soylu'dan depremi açıklaması! "7.5 şiddetinde bir deprem bekleniyor..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk kanalında katıldığı canlı yayında Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8’lik depremle ilgili son dakika gelişmelerini değerlendirdi. Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya’da etkili olan 6.8’lik depremin herkesi ürküten ve korkutan bir deprem olduğunu belirterek, kendilerinin de deprem esnasında ’da deprem hazırlık toplantısında olduklarını ifade etti. Bu açıklamalarının ardından İstanbul’da olması beklenen depreme ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Soylu, olası depremin beklenen şiddetini de dile getirdi. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun canlı yayında yaptığı son dakika açıklamalarından bazı satırbaşları…

Giriş Tarihi: 27.1.2020 08:12 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 08:13 ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması! 7.5 şiddetinde bir deprem bekleniyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında Elazığ ve Malatya meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yapılan çalışmalara ve son duruma ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, 6.8 şiddetindeki depremin herkesi ürküten ve korkutan bir deprem olduğunu ifade ederek depremin gerçekleşmesinin ardından çok hızlı ve detaylı şekilde çalışmaların başlatıldığını aktardı. Öte yandan 'da olması beklenen depreme de değinen Bakan Soylu, depremin kaç şiddetinde olmasının beklendiğini de dile getirdi. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CNN Türk canlı yayınında yaptığı son dakika açıklamalarından detaylar…

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Son dakika: Bakan Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması! "7.5 şiddetinde bir deprem bekleniyor..."
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