Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan depremzede anneyi kırmadı; Oğullarını görmesi için izni bizzat aldı

Başkan depremzede anneyi kırmadı; Oğullarını görmesi için izni bizzat aldı

ve 'yı etkileyen ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği sonrası Başkan Erdoğan yaralıları ziyaret etmişti. Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Buna göre ziyaretler sırasında ilginç bir diyalog yaşandı. Depremzede anne oğullarını özlediğini söyleyince memur olan evlatları için izni bizzat Başkan Erdoğan izin ayarladı.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 13:26 ABONE OL
Başkan depremzede anneyi kırmadı; Oğullarını görmesi için izni bizzat aldı

Elazığ'a bağlı Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavileri devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hastanede bulunan yaralıları yalnız bırakmadı.

YARALI ANNENİN ARZUSUNU KIRMADI

Depremde yaralanan bir annenin ziyaretine giden Recep Tayyip Erdoğan, evlat hasreti çeken anneye desteğini esirgemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi

ANNELERİYLE İLGİLENMELERİ İÇİN İKİ OĞLUNA İZNİ BİZZAT KENDİSİ ALDI

Depremzede anne ile konuşan Tayyip Erdoğan, iki oğlunun işten izin alıp annelerinin yanında olmaları için olanak sağladı. Anne ile konuşmasının ardından telefonla gerekli yerlerle iletişime geçen Erdoğan, evlat özlemi çeken anne ve oğullarını bir araya getirmek için, iş yerlerinden izin ayarladı. Erdoğan gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Ahmet, senin personelin. Şimdi sen ona 15 gün izin ver, annesinin hizmetinde bulunsun. Birbirlerini çok özlemişler. Sen şimdi Ahmet'e söylüyorsun, onu hemen annesinin yanına gönderiyoruz. Ben hemen gereğini yapıyorum." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan depremzede anneyi kırmadı; Oğullarını görmesi için izni bizzat aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN