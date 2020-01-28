Başkan Erdoğan Senegalli mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yapıyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugünkü görüşmelerimizde gerek heyetler arası gerekse 7 anlaşmanın imzalanmasıyla dolu dolu bir günü şuan itibariyle geride bıraktık.

2018 hedeflerimizin birçoğunu başarıyla hayata geçirdik. 400 milyon dolarlık hedefe aynı yıl içinde ulaştık.

TİCARET HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLARDIR

Bugünkü hedefimiz ülkelerimiz arasında 1 milyar dolardır. Bunu da en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. İşadamlarımız Senegal'e daha hızlı hizmet için hazırdır.

Az sonra katılacağımız Türkiye-Senegal iş forumu işadamlarımızı daha da teşvik edecektir.

SENEGAL FETÖ İLE MÜCADELEMİZE HAK VERİYOR

Senegal FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir.

TİKA gibi kurumlarımızla Senegal'de kalkınma odaklı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geleceği inşaa etmeyi hedefliyoruz.

Senegal'i ziyaretimden önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Bu Senegal'e 4. ziyaretim. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz.

SAVUNMA SANAYİİ'NDE SENEGAL'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Sayın Başkan'ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli. 50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençler için çok çok önemli. Demir Çelik'te bir adımın Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli.

Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma Sanayii'nde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

SORU-CEVAP

"TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ"

(Trump ve Merkel ile Libya görüşmeleri...) Sayın Trump ile dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere biz nezaket telefonuydu. Bu da Elazığ ve Malatya'daki deprem, 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 1600 civarında yaralının olduğu bir depremdi. Enkazların altından çok sayıda vatandaşımızın kurtarılması da bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi.

Gerek köy ve mahallelerde, gerek merkezlerde inşaatların planlanması Bakanlığımız tarafından yapıldı. Kış mevsimine girmemiz nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor.

"TRUMP'IN ARAMASI BİR NEZAKETTİ"

Sayın Trump'ın bu noktada araması bir nezaketti, biz de kendilerine teşekkür ettik. Herhangi bir sıkıntımız olursa haberleşiriz dedik. Libya'yı, İdlib'i konuştuk. Neler yapabileceğimizi konuşma fırsatını bulduk. Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği - Tunus'a- gelmedi.

"HAFTER'İN İŞİ ÇÖZMEK GİBİ BİR DERDİ YOK"

Moskova'dan da kaçtı. Berlin'de otel odasından saklandı. Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter'i ayakta tutuyor, kendisi de lejyoner. BMGK'nın tanıdığı Sarrac var bir de. Bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelenin siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kjendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.

İdlib'de de sınırlarımıza doğru bir hareketlenme sözkonusu. Tedbirimizi alıyoruz. Kış orada çok daha şiddetli. Oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. onlar süratle yapılıyor. Süreci orada da hassassiyetle takip ediyoruz. Temennimiz İdlib'in barışla sona erdirilmesi.

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