Ekrem İmamoğlu’ndan skandal karar! Deprem bütçesine % 65 kesinti

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında 7'den 70'e tüm vatandaşlar tek yürek oldu. Ancak CHP ile İYİ Parti, milletin hassasiyeti ve acısı üzerinden siyasi rantın peşine düştü. 4 saat gibi kısa bir sürede organize olan devlet, tüm kurumlarıyla bölgeye çıkarma yaptı. Deprem mağdurlarına imkanları sundu. Çalışmaları titizlikle sürdürdü. Depremin ikinci gününde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgeye gitti. Vatandaşlarla buluşmak yerine CHP teşkilatıyla görüştü. Bir süre kameralara göründükten sonra gülücükler saçarak poz verdi. İBB depremin etkili olduğu Elazığ ve Malatya ziyaretlerinden sonra soluğu Tunceli Belediyesi'nde aldı. Çalışmaları yerinde gören CHP'li ve İYİ Partili siyasetçiler eleştirecek bir şey bulamayınca trollerini devreye soktu. 'Yardım ulaşmıyor' şeklinde algı operasyonuna girişti. Ancak gerçekler anında tek tek ortaya çıktı.





Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'daki bu fotoğrafı büyük tepki çekmişti.



DEPREM BÜTÇESİNİ DÜŞÜRDÜ

İmamoğlu geçen aralıkta yapılan 2020 İBB bütçe tasarısında İstanbul Deprem Risk Yönetimi için daha önce ayrılan bütçeden yüzde 65 kesintiye gitti. 2019'da deprem bütçesi için ayrılan miktarı 2020'de 300 milyon TL'ye düşürdü. İmamoğlu'nun yaptırdığı 2020 bütçesinde en fazla kesinti ise yine Deprem Risk Yönetimi'nde oldu.







Konuya ilişkin İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu şunları söyledi:

"Sayın başkan çok önemli bir ifade kullandı: 'Deprem bu şehir için çok önemli bir risktir.' Evet! Gerçekten deprem bu şehir için çok önemli bir risk. Biz yılın 365 günü çalıştay yapsak, her çalıştayın raporunu çıkarsak, bize diyecekler ki 'Binaları yenileyin.' Başka yolu var mı? Fayı durdurma gibi bir yetkiniz var mı? Fayın yerini değiştirmek gibi bir durum var mı? Depremle ilgili 3 şey yapılması gerekir; lojistik hizmetler, kamu kurumlarının yenilenmesi ya da rehabilitasyonu, yapı stoğunun yenilenmesi. Bütçe incelendiğinde ise Deprem Risk Yönetimi başlığında yüzde 65 düşüş yapılmış. Bir taraftan kentin en önemli riski diyeceksiniz, öbür taraftan yüzde 65 düşüreceksiniz. Şu anda İBB'nin riskli alan ilan ettiği ve üzerinde sorumluluğu olan hemen yapılması greken 3 bin 933 konut var. Sadece bunun maliyeti 1 milyar TL. İmamoğlu yaptığı sunumda 5 yılda 100 bin konut yapacağını söyledi. Keşke yapsa çıkıp teşekkür ederiz. Bunun için sadece 2020'de ayırması gereken kaynak 25 milyar TL. Peki ayrılan kaynak ne kadar? 300 milyon TL."

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