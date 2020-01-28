Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

'nın tahliye talebi reddedildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı , gazeteci , ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1’i tutuklu 6’sı firari 16 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın altıncı duruşması sona erdi.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 16:29 ABONE OL
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

Duruşmada, sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Heyet talebi reddedince sanık avukatları duruşma salonundan ayrıldı. Sanıklar da avukatları olmadığı gerekçesiyle savunma yapmadı. Ayrıca savcı, mütalaasını açıklamak için süre istedi.

Kim bu Osman Kavala?

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala hakkında verilen AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması ve Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti. Mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı 18 Şubat 2020'de görülmek üzere erteledi.

Kavala haberleri yalan çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN