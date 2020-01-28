Reina saldırganına rekor ceza talebi

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi 79 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 19'u tutuklu 60 sanıklı davada mütalaa açıklandı. İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada aralarında saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 15 tutuklu sanık ile 9 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, eylemi planladığı iddia edilen ve dosyası celse arasında dava ile birleştirilmek üzere gönderilen İrfan Taşkan İnegöl Cezaevi'nden SEGBİS yoluyla bağlandı.Mahkemede savunma yapan sanık İrfan Taşkan, saldırganı yönlendiren kişi iddiası nedeniyle tutuklandığını söyledi. Taşkın Mersin'de gizli tanık tanık Geveze07'nin ifadesiyle tutuklandığını belirterek, "Ancak iddia edildiği gibi 2010- 2015 arasında Suriye'de değil, Türkiye'de cezaevindeydim. Yine İstanbul'da değil, Bursa'da ikamet ettim. İstanbul'da hiç yaşamadım. Bu dosyada niye varım anlamakta zorlanıyorum. Rüya mı gerçek mi diye düşünüyorum" dedi.Savcılık mütalaasında, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve kasten öldürme suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kasten öldürme, sayıca fazla silah ve mermi taşınması suçlarından ise 583 yıldan bin 28 yıla kadar hapis talep edildi.Saldırgan Masharipov'un eşleri Zarina Nurullayeva ve Tene Traore'nin örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, 2 numaralı sanığı İlyas Mamaşaripov'a un 632 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 23 Mart'a erteledi.

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