Son dakika haberi: Manisa'da 5.1 şiddetinde deprem oldu! İzmir ve İstanbul'da da deprem hissedildi...

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamasına göre Manisa'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kırkağaç olan deprem İzmir ve İstanbul'da da hissedilirken vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Manisa'da olan İzmir ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası sosyal medyada da birçok vatandaşlar konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre son depremler listesi şöyle;

İSTANBUL DEPREMİ HİSSETTİ! İZMİR VE BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Günlerdir deprem uzmanları tarafından yapılan uyarılar vardı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddeti 5.1, AFAD verilerine göre ise 4.8...

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ!

Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından dün İstanbul'da 3.1, Ankara'da da 3.5 şiddetinde depremler olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan depremin ardından bu kez de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deprem oldu. Depremin saat 14:26 olarak ifade edilirken son dakika bilgileri de geliyor.

Manisa'da bir deprem daha oldu, Kandilli Rasathanesi bildirimine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem daha oldu!

Manisa'da 5.1 şiddetinde deprem oldu! Vatandaşlar sokağa çıktı

Süleyman Soylu'dan da son dakika açıklaması geldi: Bakan Soylu herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını ifade etti.

YENİ BİLGİLER GELİYOR!