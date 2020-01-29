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Kendini hayata bağlayan ile buluştu

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Kendini hayata bağlayan Kuştepe ile buluştu
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafapaşa Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazından sağ kurtulanlardan biri de Azize Çelik'in komşusu Fatma Yamış oldu. UMKE görevlisi Kuştepe'nin Çelik'e telefondaki önerileri, enkaz altındaki Yamış'ı da hayata bağladı. Yamış, tedavi gördüğü hastanede, sesiyle onu hayata bağlayan Kuştepe'yi görme isteğini dile getirdi Yamış'ın bu isteğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine getirdi. Yamış'ı tedavi gördüğü hastanede Kuştepe ile ziyaret eden Koca "Emine'yi görmek istemişsin. Emine sevginin, merhametin, yardımlaşmanın bu dönemde sembolü oldu" dedi. AA
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Kendini hayata bağlayan Kuştepe ile buluştu
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