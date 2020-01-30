Ahmet Vanlıoğlu hoca için son görev

İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı ile İstanbul Fatih Müftülüğü'ne bağlı İsmailağa Kuran Kursu'nun kurucusu olan Ahmet Vanlıoğlu (77) dün Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Vanlıoğlu'nun yakınları, ilim adamlarının yanı sıra, merhumun sevenleri katıldı. Cenaze namazını Vanlıoğlu'nun lise öğretmenliği yaptığı dönemde öğrencisi olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından cemaate seslenen Başkan Erdoğan, "Vanlıoğlu hocamız, kürsüde, mihrapta her şeyiyle örnek bir insandı. Güzel ifade tarzıyla da gönüllerimizi fethetmişti. Son demlerinde kendisini görme imkanı bulamadığım için de üzgünüm. Birkaç hafta önce istemiştim ama nasip olmadı. Şimdi musallada beraberiz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin" dedi. Trabzon doğumlu Vanlıoğlu Hoca, bir yıldır mide kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Vanlıoğlu'nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığına defnedildi. Başkan Erdoğan, cenazenin ardından FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU